Salernitana, torna in gruppo Coulibaly M. ma si ferma Ranieri

C'è chi entra e c'è chi esce, sono effettivamente giorni frenetici in casa Salernitana. In attesa di capire concretamente chi avrà a disposizione per la trasferta di La Spezia di sabato prossimo, Fabrizio Castori intanto è costretto a fare un pò la conta degli uomini. La notizia positiva è che tra quelli da poter allenare in questi giorni c'è anche Mamadou Coulibaly, il centrocampista ha infatti smaltito prima del previsto il problema alla caviglia e da ieri è nuovamente a lavoro insieme al resto della squadra. Una squadra che dopo Gyömbér, però, da qualche ora deve fare a meno anche di Luca Ranieri. Anche l'esterno mancino si è fermato a causa di un risentimento muscolare, ma per entrambi Castori sembra essere fiducioso in vista del prossimo impegno di campionato.