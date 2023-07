Salernitana, tre amichevoli in ritiro: il 29 luglio sfida contro il Frosinone

Da qualche ore la Salernitana ha dato il via al rito dei test atletici in città, da lunedì poi tutti in ritiro a Rivisondoli con il primo allenamento in programma nel pomeriggio alle ore 17:00.

Tutte le sedute saranno aperte al pubblico.

Durante il ritiro estivo la squadra di Paulo Sousa sfiderà tre formazioni dal tasso tecnico completamente differente tra di loro, quest'oggi infatti il club granata ha ufficializzato la prima parte del programma: mercoledì 19 luglio Coulibaly e compagni sfideranno alle 17 a Rivisondoli la Delfino Curi Pescara, domenica 23 alle 17:00 sarà la volta del match contro il Picerno sempre all'interno del quartier generale granata, mentre il 29 luglio trasferta a Frosinone alle ore 18:00 per un piccolo antipasto di campionato. Nei prossimi giorni la Salernitana comunicherà tutti i dettagli relativi al costo dei tagliandi.