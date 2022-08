Salernitana, si tenta il triplo colpo: Candreva, Vilhena e Diallo

Sono ore frenetiche in casa Salernitana, ora durante le quali il ds Morgan De Sanctis sta facendo di tutto per mettere a disposizione di mister Nicola gli ultimi giocatori che servono per rinforzare l'organico. Il primo pronto a indossare il granata è il centrocampista olandese Tonny Vilhena, come riportato dal portale gianlucadimarzio.com il classe 1995 arriverà dall’Espanyol, che lo ha prelevato a gennaio dai russi del Krasnodar, per 300mila euro con riscatto fissato a 3,5 milioni. Nel suo curriculum Vilhena vanta quasi 50 presenze tra Champions League ed Europa League.

Il secondo rinforzo dovrebbe essere Habib Diallo attaccante franco-senegalese, reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa, classe 1995 e di proprietà dello Strasburgo che sembra pronto ad accettare l'offerta di 12 milioni di euro. Diallo è reduce dal gol segnato al debutto contro il Monaco nel campionato di Ligue 1. Infine spazio alla novità Antonio Candreva che potrebbe essere il terzo rinforzo della Salernitana, in questo caso però la trattativa è leggermente più complicata. Con la Sampdoria è tutto fatto, manca l'ok del calciatore che tentenna così come Maggiore. Intanto Mazzocchi sembra sempre più vicino alla permanenza.