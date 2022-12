Salernitana, ritiro in Turchia: sfide affascinanti contro Fenerbahçe e Alanuaspor

Ora, come da copione, è arrivata anche l'ufficialità. Dopo le date del ritiro (8-15 dicembre), la Salernitana ha comunicato anche il programma delle amichevoli, stabilito in partnership con Match Pr Spor, che disputerà in Turchia nelle prossime settimane per continuare a preparare il ritorno in campo previsto per inizio gennaio.

La squadra di Nicola, che lavorerà a Belek cittadina situata nelle vicinanze di Antalya, affronterà la capolista del campionato turco, il Fenerbahce, il 10 dicembre all'Alanya Oba Stadium dove poi il 15 dello stesso mese sfiderà invece l'Alanuaspor.