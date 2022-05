Live Salernitana-Udinese 0-3 Verdi sbaglia, Udogie no: è crak

Va in scena l'ultimo atto all'Arechi (stadio sold out con oltre 30mila spettatori e due mega scenografie sugli spalti) di un romanzo - si spera - con il lieto fine. La truppa di Nicola, reduce da sette risultati utili consecutivi, ha il destino nelle proprie mani: in caso di successo contro l'Udinese, infatti, si brinderebbe ad una leggendaria salvezza in serie A, al termine di una stagione a dir poco unica (prima Lotito, poi il trust, quindi il rischio di scomparire prima dell'avvento dalla nuova proprietà targata Iervolino). Il tutto senza guardare cosa accade sul campo del Venezia (già retrocesso) che ospita il Cagliari pronto ad approfittare di un eventuale passo falso dei granata.

APPROFONDIMENTI I GRANATA Salernitana, l'ora della salvezza: «Tutta Salerno ci... LA CORSA SALVEZZA Salernitana, appuntamento con la storia: maxi schermo al Crescent

Le formazioni

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Ruggeri, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Verdi; Bonazzoli, Djuric. A disp.: Fiorillo, Russo, M.Coulibaly, Ribery, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Perotti. All. Nicola.

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Nestorovski. A disp.: Gasparini, Santurro, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Pablo Marí, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Pafundi, Soppy. All. Cioffi

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.