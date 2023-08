L'anno scorso gli bastarono 52 minuti prima di metterla in fondo al sacco. Boulaye Dia esordì in granata a Udine nei secondi 45 minuti e poi alla terza giornata punì la Samp all'Arechi dopo sette giri di lancette. Al momento, tra Ternana e Roma, ha giocato 42'. Manterrà la stessa media? La risposta lunedì alle 18:40. Ritroverà l'Udinese, probabilmente una maglia da titolare e la voglia di gol dopo un'estate chiacchierata, tra infortunio e sirene di mercato. A luglio c'era il fantasma clausola, ora da superare c'è il gong del primo settembre ma la permanenza del senegalese sembra vicina. Dia poteva essere pepita d'oro ed invece resta la certezza in quell'ultimo terzo in cui la Salernitana ha avuto difficoltà fin dall'inizio del precampionato. Il solo Valencia (a Frosinone) ha timbrato il cartellino fra gli attaccanti. Nelle restanti gare, amichevoli o ufficiali, ci hanno pensato Boultam, Mazzocchi e Kastanos con la Delfino Curi Pescara, Candreva con Picerno, Ternana e Roma (doppietta) e Lassana Coulibaly con l'Augusta. Va detto comunque che Botheim è arrivato tardi dopo Euro U21 e che Bonazzoli, prima di essere ceduto, non è stato mai impiegato. Altre punte non c'erano.

Dia a Rivisondoli era in fase di recupero fisico ed è stato tenuto in un'ampollina anche dopo la scadenza della famigerata clausola: entro il 20 luglio alle 23:59 chiunque avesse messo sul piatto 20 milioni cash avrebbe potuto assicurarselo. Così non è stato, sebbene i telefoni siano stati roventi. La Fiorentina si è candidata ma senza arrivare a quella cifra, avanzando solo ipotesi di contropartite. Non sono pervenute offerte ufficiali, in ogni caso. Avrà pesato il dubbio sulle condizioni di Dia (rientrato in gruppo prima del test col Picerno del 23 luglio e poi di nuovo tenuto più riguardato a causa di un sovraccarico) oppure la paventata partecipazione del 27enne alla Coppa d'Africa a gennaio? In ogni caso Iervolino, parole sue, non lo ha valutato «meno di 40 milioni». Probabilmente l'avrebbe lasciato andare per 30 o poco più. Il passato è passato, anche perché «noi non l'abbiamo riscattato per fare trading ma in quanto giocatore fondamentale», per dirla ancora con il presidente. Sono trascorsi quasi tre mesi dall'intervento al menisco. Dopo i 16 gol dello scorso torneo, Sousa e i tifosi chiedono al bomber di confermarsi. Nel mezzo, ha pure cambiato agente (da Guerra a Vasilyev) e numero di maglia: addio 29, ecco il 10.

Dia supportato da Candreva e uno tra Martegani e Botheim nel 3-4-2-1 anti-Udinese? Molto probabile. Kastanos potrebbe fare l'esterno a destra. Sulla corsia opposta le speranze di avere Bradaric sono pressoché nulle. C'è comunque una consolazione: dopo il fastidio al flessore accusato giovedì in allenamento, ieri si è sottoposto ad accertamenti che avrebbero dato esiti confortanti. Ha ricominciato a correre e dovrebbe saltare precauzionalmente solo il match coi friulani, per poi tornare arruolabile a Lecce. Se così sarà, a sinistra potrebbe esserci uno tra Mazzocchi (favorito) e Sambia, Convocabile Jovane Cabral che sogna l'esordio in corso d'opera. Ikwuemesi giovedì aveva la caviglia fasciata ma è ok, andrà in panchina; Sfait e Valencia hanno lavorato a parte, Maggiore si è invece sottoposto a una visita specialistica dopo l'infortunio (tornerà col Torino).

Ieri all'esterno del Mary Rosy sotto un sole cocente c'era il solito folto gruppo di tifosi in cerca di selfie e autografi. La società ha distribuito bottiglie d'acqua fresche e messo nuove regole: d'ora in poi solo il martedì e il giovedì i calciatori si fermeranno al termine degli allenamenti per assecondare le richieste dei fan. I motivi? Ordine pubblico, sicurezza stradale e anche di organizzazione interna per azzerare distrazioni ora che la stagione entra nel vivo. Si preparano anche gli ultras che ieri hanno organizzato un incontro pubblico con tutti gli appassionati all'esterno della Curva Sud. L'obiettivo era «rinnovare l'unità e lo spirito di aggregazione necessari per continuare a rendere l'Arechi un catino infernale»: si sono presentati in circa 200, la curva chiede unità e di migliorare ulteriormente il tifo nelle gare casalinghe, meno smartphone, più voce. Saranno almeno 20mila sugli spalti contro i friulani. Si prepara alla nuova stagione anche la squadra femminile della Salernitana, recentemente ripescata in Serie C: in panchina ci sarà Valentina De Risi.