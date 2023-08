Nello spogliatoio granata «girano» un foglio e una penna virtuali. Sul foglio c'è scritto un auspicio, un obiettivo. È reale, questo sì: «Diciotto partite al giro di boa, arriviamoci con almeno venticinque punti». La Salernitana firmerebbe subito, a suon di gol. La penna la porta De Sanctis. Da giocatore dell'Udinese, una vita fa, la utilizzò per far leva sull'articolo 17 dello statuto Fifa: al di fuori del periodo cosiddetto protetto un calciatore professionista avrebbe potuto liberarsi unilateralmente e senza giusta causa, dietro pagamento di un indennizzo. Così passò al Siviglia e salutò il Friuli.

Dall'Udinese, invece, è cominciata la carriera di Candreva. Non ditelo a Dia: Tonino sta studiando da Re Mida, ciò che calcia si tramuta in gol - due gare ufficiali, tre reti - ed è bello che sogni la Nazionale a 36 anni. Se lo fa Bonaventura, Jack, perché non può... un asso? Se Candreva strofinasse la lampada per regalare un'altra giocata pesante e decisiva contro l'Udinese, la Salernitana si lancerebbe all'inseguimento di un record casalingo niente male: ha una striscia aperta di due vittorie di fila, che in realtà sarebbero tre, se si conta il successo di Coppa contro la Ternana (ma non vale per la statistica). Vincere ancora contro l'Udinese non solo permetterebbe di intravedere la serie utile di molti anni fa (Serie A 1998-1999, allenatore Oddo), ma anche di balzare a 4 punti in classifica. Due risultati utili di fila nelle prime due giornate di massima serie? Libidine, doppia libidine: mai accaduto alla Bersagliera.

Paulo Sousa ha già indirizzato il messaggio ai naviganti: azzerare i ricordi, questa Salernitana-Udinese è «nuovo capitolo», proprio come scrive felice Gigi Sepe da Formello, dopo aver scalato gerarchie in area da rigore, da quarto portiere in granata a secondo portiere della Lazio. È un nuovo capitolo: la notte della salvezza presa per i capelli, il 22 maggio 2022, fa parte dei ricordi, ed è archiviata pure la rimonta (da 0-2 a 3-2) che la Salernitana confezionò l'anno scorso congedandosi dal pubblico amico. L'Udinese potrebbe scendere in campo senza Beto: l'Everton è disposto a pagarlo più di 30 milioni. La Salernitana potrebbe scendere in campo con Dia dal 1': l'Everton, un mese fa, fece un sondaggio ma non affondò il colpo. C'è stato un tempo - recente - nel quale le strade di Salernitana e Udinese sul mercato hanno rischiato di intrecciarsi: nella sessione di riparazione della scorsa stagione, De Sanctis aveva chiesto informazioni su Ebosele ed Ehizibue; i friulani, a propria volta, si sono interessati a Lassana Coulibaly ma la richiesta granata è stata «almeno 10 milioni».

e Sousa cerca un partner per lui, dopo l'infortunio di Maggiore. Dovrebbe toccare a Legowski. Bradaric corricchia: edema gestibile, speranze per Lecce, contro l'Udinese sarebbe un rischio per il suo flessore. A sinistra si candida Mazzocchi ma la soluzione ultra offensiva potrebbe anche essere Cabral largo a sinistra, Kastanos largo a destra, Candreva e Botheim sottopunte, Dia attaccante. Dipende da Sousa: potrebbe osare subito o riservarsi un paio di carte a sorpresa durante il match, cioè Cabral e Ikwuemesi. Pirola ha recuperato e l'allenatore lo vuole in difesa, marcatore vecchio stampo. Da lunedì, ultime curve di mercato: De Sanctis ha in mano l'esterno Tchaouna e deve cedere Simy (Sampdoria). Ha opzionato il mancino Hjelde ma occorre investire sul cartellino. Sfait ieri era in tribuna al campo Volpe: è indisponibile. Chi lo ha indicato alla Salernitana continua a segnalare giovani da sgrezzare. La Primavera ha depositato il contratto di altri due calciatori rumeni: in centrocampista Pascalau e il trequartista-seconda punta Badau.