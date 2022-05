Salernitana-Udinese, ufficiale la riapertura della curva nord

Nessuno scherzo, è tutto vero: la curva nord è pronta a riaprire. In giornata infatti il Questore di Salerno, Pasquale Picone, ha ufficializzato l'apertura della parte inferiore della curva nord in occasione della gara tra Salernitana e Udinese in programma domenica sera allo stadio Arechi. 1000 i biglietti in vendita sin da questo pomeriggio, con il costo che è praticamente identico a quello della curva sud (16€). Complice anche la presenza di alcuni sostenitori dell'Udinese nel settore ospiti, le due tifoserie verranno divise tra i due lati dell'anello inferiore della nord. I tifosi granata entreranno dal lato dei distinti, mentre quelli bianconeri entreranno direttamente dai tornelli del settore ospiti.