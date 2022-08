Salernitana, ufficiale Candreva: possibile debutto domenica

Ora non ci sono più dubbi, Antonio Candreva è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Salernitana.

L'ex Sampdoria, che rappresenta un colpo importante per il club del patron Iervolino, è arrivato questo pomeriggio al Mary Rosy dove ha posto la firma sul contratto che lo legherà ai granata per un anno a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto in caso di salvezza conquistata dalla squadra di Nicola al termine della stagione.

L'esterno romano, che indosserà anche a Salerno il numero 87, potrebbe come il neo arrivato Bronn debuttare già domenica sera in occasione della gara dell'Arechi contro la Roma di Mourinho: "Sono prontissimo" - ha detto lo stesso Candreva all'arrivo al centro sportivo granata.