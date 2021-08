Salernitana ufficiale Delli Carri per la difesa: si avvicina anche Viviani

L'ultimo giorno di mercato della Salernitana inizia con l'ingaggio del difensore Filippo Delli Carri che arriva dalla Juventus, dove ha giocato le ultime due stagione con la formazione Under 23 in Lega Pro, con la formula del prestito secco. In mattinata è stato prima depositato il contratto e poi i due club hanno ufficializzato l'operazione. Sempre per la difesa si continua a lavorare costantemente per Gagliolo e Vicari. A centrocampo, invece, si avvicina nuovamente Mattia Viviani che nel corso dell'estate si è liberato dal Chievo Verona complice il fallimento dei clivensi. Infine l'attacco dove torna di moda il nome di Gerson Rodrigues della Dinamo Kiev, sempre in chiave reparto offensivo c'è da registrare la cessione a titolo temporaneo di Kristoffersen al Cosenza in Serie B.