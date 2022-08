Salernitana, ufficiale Maggiore: «Pronto a dare il massimo»

L'ennesima telenovela del calciomercato della Salernitana è giunta al termine, questa mattina infatti il club granata ha comunicato l'ingaggio di Giulio Maggiore.

L'ex Spezia, che nel prossimo weekend molto probabilmente sarà già titolare, ha firmato fino al 2026: «Sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura - ha detto ai canali ufficiali della Salernitana -. Domenica scorsa ho percepito una bellissima atmosfera allo stadio, ringrazio anche i tifosi per l'affetto che mi hanno subito dimostrato. La società, invece, ha dimostrato grande interesse nei miei confronti, voglio dare il massimo in campo. Sono carico, lotteremo per la salvezza e faremo di tutto. Mi piace fare la mezzala ma non ho grosse preferenze, dove sarà necessario giocherò. Partire bene sarà molto importante per il raggiungimento del nostro obiettivo».