Salernitana, ufficiale il ritorno di Kastanos

Il tempo stringe e i problemi, complice anche gli infortuni, non fanno altro che continuare a condizionare il lavoro di Davide Nicola. Ma intanto in attesa di chiudere le operazioni più importanti (un difensore, un centrocampista, forse un esterno e un attaccante), il diesse De Sanctis ha definito il ritorno alla Salernitana di Grigoris Kastanos.

Questa volta, però, il cipriota torna a titolo definitivo, nelle ultime ore infatti il club granata ha pagato una cifra vicina ai 300mila euro alla Juventus per l'acquisto del centrocampista che si è poi legato alla Salernitana fino al 2026. Complice l'infortunio di Mamadou Coulibaly e l'assenza del sostituto di Ederson, non è escluso che Kastanos possa anche rubare la maglia da titolare a Cavion in occasione della gara di Coppa Italia di domenica sera contro il Parma in programma allo stadio Arechi.