Salernitana, ufficiali Gagliolo e Ranieri ma salta Rodrigues

Dopo gli annunci in mattinata dei giovani Vergani e Delli Carri, la Salernitana chiude la giornata nonché il calciomercato soltanto con gli ingaggi di Riccardo Gagliolo e Luca Ranieri. Il primo, il giocatore di esperienza richiesto da Castori, arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 2023, il secondo invece dopo aver rifiutato i granata nella scorsa stagione questa volta dice si e lascia così la Fiorentina a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione. Saltato, invece, proprio all'ultimo il tesseramento dell'attaccante Gerson Rodrigues della Dinamo Kiev e così resta clamorosamente vuota la casella del quarto attaccante che potrebbe essere riempita nelle prossime ore con Gondo appena svincolatosi dalla Lazio. Nulla di fatto anche, ma solo per il momento, con il centrocampista Mattia Viviani liberatosi in estate dal Chievo Verona, con lui infatti si continuerà a trattare nei prossimi giorni.