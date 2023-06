Cremonese-Salernitana, ultima conferenza di Sousa: «Idee distanti sulla squadra del futuro»

Ultima di campionato, ultima vigilia di questa stagione per Paulo Sousa di scena domani sera con la sua Salernitana in casa della Cremonese. Ma nonostante alle porte ci sia ancora un impegno ufficiale, la mente è rivolta quasi esclusivamente alla prossima stagione: “Allo stato attuale la realtà è che la Salernitana non può offrire l’idea di come vorrei vedere la mia squadra del futuro, però sono felice di lavorare tutti i giorni e mi piace vedere la crescita di ogni giocatore in un’identità comune. Di questo sono onorato – ha detto in conferenza stampa il tecnico portoghese -. Al presidente, in occasione della cena, ho detto che per avere successo dobbiamo mantenere tutti i giocatori che possono darci quello di cui abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi, questo per me è indiscutibile. Normalmente io cerco di trasferire idee, pensare bene al momento attuale del club e a quello che serve. Il resto dipenderà dal budget che il presidente metterà a disposizione e dalla capacità del nostro direttore di migliorare l’organico”.