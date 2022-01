Salernitana-Venezia a rischio, l'Asl di Salerno ordina la quarantena

La Salernitana ha svuotato lo spogliatoio e ha riempito l'infermeria: in totale, 11 nuovi contagiati, 9 dei quali calciatori. Nell'ultimo gruppetto di infettati (5) ci sono alcuni tesserati che sono entrati in contatto con il gruppo squadra. È un elemento decisivo, determinante per l'Asl: ieri mattina, è scattato per i cinque nuovi positivi, uno dei quali non calciatore, il provvedimento di quarantena che varia da 7 a 10 giorni. Poi è toccato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati