Salernitana bloccata dall'Asl: la gara con il Venezia verso il rinvio

Dai dubbi delle ultime ore, alle certezze di questi minuti. L'Asl di Salerno ha infatti ufficialmente bloccato la Salernitana complice le nuove positività riscontrate nella giornata di ieri dal club granata. Ad oggi sono addirittura undici i tesserati (di cui 9 calciatori) costretti alla quarantena, ma dopo la decisione dell'Asl da questo momento il gruppo squadra e lo staff tecnico nella loro totalità sono obbligati alla quarantena domiciliare. Tradotto, non esistono i presupposti per poter scendere in campo giovedì pomeriggio allo stadio per disputare la gara di campionato contro il Venezia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Salernitana, la squadra Covid: undici positivi verso il Venezia IL CASO Mario Rui positivo, è focolaio Covid: altri tre contagiati... IL CASO Buffon positivo al Covid-19, il portiere è già in...

Ed ecco perché la Salernitana, non appena ricevuta la notizia, ha immediatamente scritto alla Lega Serie A chiedendo il rinvio a data da destinarsi della prima gara del nuovo anno. «A seguito degli ulteriori cinque casi di positività nel gruppo squadra accertati nella giornata di ieri - recita la nota del club - l'Asl di Salerno ha disposto l'isolamento di 10 giorni per i tesserati risultati positivi, la quarantena domiciliare di cinque giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con green pass valido, la quarantena domiciliare di 10 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con ciclo vaccinale non completo o non vaccinati».

Oltre alla sfida contro i veneti, tenendo conto delle tempestiche della quarantena la Salernitana rischia di non poter giocare neppure la gara contro il Verona in programma il prossimo 9 gennaio allo stadio Bentegodi, oggi che gli scaligeri hanno annunciato la positività di dieci tesserati.