Salernitana, la squadra Covid: undici negativi verso il Venezia

Luciano Spalletti si è messo quasi l'anima in pace. Non sarà il suo storico vice Domenichini a dargli i consigli per la formazione di giovedì contro la Juventus, ma direttamente Raffaele Canonico, il responsabile dello staff medico. Il virus, in queste ore, sta oscurando il pensiero dei gol e persino la voglia di farli. Perché è quasi una conta di chi resta in piedi. Juve-Napoli doveva essere all'insegna della Coppa d'Africa. E invece c'è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati