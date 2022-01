Salernitana, il Covid non dà tregua: altri cinque positivi e partita a rischio

Il Covid-19 non lascia in pace la Salernitana, anzi i giorni passano e la situazione in casa granata si fa sempre più complicata. Molto più complicata, specie se si considera che giovedì pomeriggio la squadra di Colantuono dovrebbe affrontare il Venezia allo stadio Arechi in occasione della prima gara dell'anno. Già, dovrebbe. Perché complice le ultime novità, la gara contro i veneti sembra essere davvero a rischio.

Questo pomeriggio, infatti, la Salernitana ha annunciato la positività di altri cinque tesserati, di cui quattro sono calciatori. Segue il comunicato ufficiale: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono quindi al momento 11 (di cui 9 calciatori)». Ciò vuol dire non solo organico ridotto all'osso, ma soprattutto il (nuovo) possibile intervento dell'Asl locale.