Salernitana-Venezia, il giudice decide per il sub iudice

Tutto resta avvolto da punti interrogativi. Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di non assegnare il 3-0 a tavolino per la gara tra Salernitana e Venezia non andata in scena lo scorso 6 febbraio allo stadio Arechi a causa delle problematiche legate al Covid (stesso destino anche per gli altri tre incontri di A non disputati).

La gara dei granata, così come le altre, sono state considerate sub iudice dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. Ciò vuol dire che bisognerà attendere le decisioni future dei tribunali per capire se le partite dovranno essere recuperate oppure no. Intanto, sempre il Giudice Sportivo, ha reso noto che il prossimo 18 gennaio si pronuncerà in merito al ricorso presentato dalla Salernitana in relazione alla gara con l'Udinese non disputata lo scorso 21 dicembre.