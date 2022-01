Salernitana-Venezia: nuovo rinvio per la decisione del giudice sportivo

Nessuna decisione, neppure questa volta. Dopo il rinvio del 21 gennaio scorso, il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandea, neanche quest'oggi si è espresso in merito alla gara tra Salernitana e Venezia. Questo è quello che si evince dal comunicato emesso in giornata, un comunicato che di fatto richiede al club granata di mettere agli atti una ulteriore documentazione per dimostrare le difficoltà oggettive riscontrate lo scorso 6 gennaio e per chiedere di conseguenza che la gara in questione possa essere regolarmente giocata allo stadio Arechi. Stesso destino anche per la sfida tra Fiorentina ed Udinese, mentre è stato già accolto il ricorso del Torino che potrà quindi giocare la gara con l'Atalanta.