Salernitana-Venezia rinviata: altro ricorso, si gioca il 5 maggio

Ora è ufficiale, la gara tra Salernitana e Venezia non si recupererà più il prossimo 27 aprile bensì il 5 maggio alle ore 18:00 (diretta su Dazn). Questa la comunicazione della Lega Serie A a seguito della fissazione dell'udienza da parte del Collegio di Garanzia dello Sport per il 2 maggio. In quella giornata si discuterà del nuovo ricorso presentato dal Venezia contro la Salernitana e contro la decisione della Corte Sportiva d’Appello federale di confermare la disputa della partita mai andata in scena lo scorso 6 gennaio allo stadio Arechi causa l'assenza dei granata frenati in quella circostanza dall’Asl complice i numerosi casi Covid all'interno del gruppo squadra della Salernitana.