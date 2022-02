La partita Salernitana-Venezia - non disputata il 6 gennaio per casi di Covid nel gruppo squadra campano - si dovrà giocare. Lo ha stabilito il giudice sportivo Gerardo Mastandrea che «in scioglimento della riserva di cui al comunicato numero 128 dell'8 gennaio 2022», ha deliberato «di non applicare alla società U.S. Salernitana 1919 le sanzioni previste dall'articolo 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari alla disputa della gara».

