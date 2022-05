Salernitana, Verdi ringrazia la città: «Sei stata la luce nel buio»

Con i suoi gol e la sua voglia di rivalsa, specie dalla trasferta di Udine in poi, Simone Verdi è diventato una delle armi più importanti della Salernitana di Nicola nel finale di stagione, un'arma che al momento non è dato ancora sapere se in futuro sarà ancora a disposizione dei granata. Ma in attesa di capire se il prestito di gennaio scorso diventerà acquisto nelle prossime settimane, il numero dieci ha voluto ringraziare Salerno e la Salernitana sui propri profili social: “Ho sentito tanti di voi ringraziarmi, ma la realtà è che sono io a dover ringraziare voi, dal profondo del mio cuore. Sei stata la luce nel buio, hai avuto la capacità di farmi ritrovare serenità e gioia con il pallone tra i piedi e nella vita personale. Una città meravigliosa con persone speciali sempre pronte ad aiutare: l’amore che mi dimostrate tutti i giorni mi commuove. L’urlo dei tifosi che grida il mio nome dopo un goal sarà tra i più bei ricordi dalla mia vita. Certi amori ritornano, come le onde del mare. Chissà cosa ci riserverà il futuro. Per ora non posso fare altro che ringraziarvi: STU CORE T’APPARTEN. Simone”.