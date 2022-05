Salernitana, semaforo Verdi per la salvezza miracolosa

SALERNO «Se fai come Simone, non puoi certo sbagliar». Il ritornello proposto dalla Salernitana sui social network, dopo il gol al 93' di Verdi a Udine, adesso è un tormentone. Simone ha segnato ancora: il doppio rimpallo vinto da Ederson e Kastanos, prima sulla trequarti e poi in area di rigore, ha illuminato la zolla della fantasia al 67' della sfida-bivio, la gara di recupero contro il Venezia. In mischia e in una situazione quasi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati