Salernitana-Verona 2-1: Dia regala la vittoria all'ultimo respiro

Tre punti pesantissimi, tre punti che chissà potrebbero anche dare un senso differente alla stagione della Salernitana. Ma intanto cambiano il destino di Davide Nicola che evita così l’esonero grazie al successo per 2-1 contro il Verona ottenuto proprio all’ultimo respiro. Ma quante difficoltà all’Arechi prima del fischio d’inizio. Alla tensione per la partita, si aggiungono l’infortunio alla caviglia di Lovato nel riscaldamento (al suo posto Pirola) e quello di Maggiore alla gamba destra dopo appena otto minuti di gioco (al suo posto Vilhena). Ma tra i tre problemi quello che incide maggiormente è ovviamente l’aspetto psicologico. Consapevole di ciò e della necessità di trovare spunti tattici differenti dopo tutto quello che è accaduto e non accaduto tra Lecce e Sassuolo, per l’occasione Nicola decide di dire addio all’aggressione alta e di affidarsi a un’attesa costante nella propria metà campo.

Piatek sblocca la gara in avvio: una scelta che, nonostante le sofferenze iniziali, ripaga già al 18’ quando Bonazzoli e Piatek chiudono alla perfezione l’azione del vantaggio: il primo serve il pallone in profondità, il secondo tiene botta alla pressione dei centrali scaligeri e poi supera Montipò con una conclusione di sinistro. I sedicimila dell’Arechi possono tornare finalmente a esultare. Ma il gol non sblocca solo il risultato, ma anche la Salernitana che si scrolla di dosso la paura e inizia così a gestire decisamente meglio il fraseggio. Da applausi la prova di Coulibaly che diventa il vero ago della bilancia dei granata che nella parte restante del primo tempo sono costretti a vivere un solo brivido, ma che brivido, al 35’ quando dagli sviluppi di un angolo Gunter prova a sorprendere Sepe con un lob di testa che si stampa sulla traversa.

La decide nel finale Dia: poi, però, comincia la ripresa e riecco le sofferenze patite a inizio partita. Ma questa volta il Verona è più concreto, colpa anche della Salernitana che al 56’, sul cross dalla sinistra di Doig, si dimentica completamente De Paoli che non deve far altro che appoggiare in rete di testa. La situazione potrebbe addirittura peggiorare al 68’ quando il direttore di gara Ghersini concede un rigore agli ospiti per un tocco con il braccio di Radovanovic, ma con il supporto del Var annulla poco dopo la decisione iniziale. Al 78’, invece, è il palo a graziare i granata sulla conclusione da quasi venti metri dell’ex Verdi. Paure a parte, la Salernitana fa in generale fatica a costruire gioco. Anzi, un’azione. Ma poi al 94’ in pochi secondi accade tutto quello che non si è visto in precedenza. Radovanovic, Vilhena e Botheim fraseggiano alla grande permettendo a Dia di calciare a giro sul secondo palo e di far esplodere l’Arechi. Ma questa volta l’esplosione di gioia, nonostante la rissa successiva causata da una invasione di campo che porta anche all’espulsione di Radovanovic e Ceccherini, dura fino al triplice fischio finale.

Le formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Mazzocchi; Radovanovic; Bonazzoli, Piatek. Allenatore: Nicola. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Bradaric, Sambia, Vilhena, Botheim, Valencia, Kastanos, Fazio, Capezzi, Dia, Motoc, Iervolino, Lovato.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipó; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Faraoni, Hongla, Djuric, Piccoli, Terracciano, Kallon, Cabal, Cortinovis, Sulemana. Allenatore: Gabriele Cioffi