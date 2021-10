Salernitana, buone notizie: Veseli negativo al tampone

L'infermeria resta ancora affollata, ma intanto Colantuono può iniziare a tenersi stretta la prima buona notizia: Frédéric Veseli è risultato negativo al tampone effettuato nelle ultime ore. Il difensore, divenuto positivo lo scorso 15 ottobre complice i casi legati alla sua nazionale, è pronto dunque a mettersi a disposizione per la prima volta del nuovo allenatore della Salernitana.

Nella giornata di domani verrà valutata la sua possibile convocazione per il derby con il Napoli in programma domenica all'Arechi. Intanto mentre Veseli è pronto a tornare in campo, c'è chi è ancora costretto a lavorare a parte: Bogdan, Capezzi e Coulibaly L. anche oggi hanno svolto un lavoro atletico specifico, Ruggeri e Coulibaly M. invece sono stati impegnati in una seduta fisioterapica.