Salernitana, Veseli positivo al tampone

Nuove brutte notizie per la Salernitana, il difensore Frédéric Veseli è risultato infatti positivo al tampone effettuato in queste ore. La notizia arriva direttamente dal club granata attraverso una nota stampa emessa in serata. E così la paura dei giorni scorsi è diventata purtroppo una spiacevole certezza quest'oggi, questo perché di recente Veseli è stato a stretto contatto con tre giocatori della nazionale albanese (Gjasula, Hoxhallari, Cikalleshi), nonché il fisioterapista, risultati positivi al Covid-19. Ma complice i dubbi in merito alla posizione del calciatore, Veseli era stato escluso sin da questa mattina dai convocati per la trasferta di La Spezia.