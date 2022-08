Salernitana, Vilhena play e con la Samp torna Coulibaly

Possibilità di rovesciare il triangolo e fare di necessità virtù. Davide Nicola studia le mosse anti Sampdoria e pensa all'utilizzo di Tonny Vilhena come playmaker davanti alla difesa nel 3-5-2: per qualità tecniche, attitudini mostrate nelle prime due giornate ed esigenza di sfruttare al massimo le caratteristiche delle mezzali, senza snaturarle, l'allenatore valuta seriamente di affidare le chiavi del gioco all'olandese.



Bohinen è out da oltre due settimane e dovrebbe rientrare dopo la sosta di fine settembre, se tutto andrà bene insieme a Radovanovic. Ieri mattina la Salernitana ha confermato ufficialmente la diagnosi già anticipata su questo stesso foglio: lesione muscolare al polpaccio destro leggasi stiramento per il serbo, vittima ad Udine di una ricaduta dell'infortunio che lo aveva colpito a metà luglio, precisamente al soleo. Il giocatore era stato gettato nella mischia alla «Dacia Arena» dall'inizio, proprio per arginare la mancanza di un uomo d'ordine come il norvegese. Senza urgenze, probabilmente il suo rientro sarebbe stato più soft, con uno spezzone. Con l'ok dei medici e il conforto dei referti clinici, ha dato disponibilità ed è stato costretto, suo malgrado, ad alzare bandiera bianca nell'intervallo. La notizia è indubbiamente pesante per la duttilità di Radovanovic, capace di fare pure il centrale del pacchetto arretrato.

Da una cosa negativa, però, potrebbe anche venir fuori una soluzione interessante. A far da contraltare all'ufficialità del ko dell'ex Genoa, c'è intanto il recupero di Lassana Coulibaly: ieri mattina si è allenato in gruppo, pimpante e pronto a tornare titolare. Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto hanno escluso problemi all'inguine, che gli aveva dato fastidio all'antivigilia del match in Friuli, poi saltato per precauzione. Un rientro importante, perché consentirà ai granata di mantenere il modulo inalterato e sperimentare Vilhena in regia. Ieri le prime prove, che potrebbero acquisire nuovi capitoli già oggi (ore 18, Mary Rosy). Ragionamento limpido, riprendendo le parole pronunciate da Nicola. «Lassana non è il play che preferiamo, per caratteristiche sa fare altro. Con la Roma scelsi lui per le abilità difensive contro un avversario che avrebbe liberato tre uomini tra le linee in velocità», aveva detto prima della gara con l'Udinese. Al termine, aveva poi aggiunto che «Maggiore ha tempi ed equilibrio, dobbiamo metterlo quanto prima in condizione di esprimersi al meglio; dobbiamo migliorare la chiusura degli attacchi laterali in fase offensiva, Vilhena non ha nelle corde l'inserimento».

Frullando tutto, ecco il possibile centrocampo contro i doriani: Coulibaly e Maggiore danno il meglio da interni, mentre l'ex Feyenoord ha tecnica, visione, tendenza ad andare incontro al pallone per riceverlo sempre tra i piedi, discreto passo e buona applicazione difensiva. Può fare il play e rovesciare il triangolo, all'occorrenza, passando cioè da vertice basso (nel 3-5-2) a vertice alto con la trasformazione in 3-4-1-2. Oppure 3-4-2-1 se Bonazzoli arretrasse a supporto di Boulaye Dia.

Federico sarà ex di turno, come Candreva (che continua a gestire la fascite plantare), che l'anno scorso firmò quasi da solo il successo ligure all'Arechi, propiziando l'autogol di Di Tacchio e sigillando il contropiede dello 0-2. Ha qualcosa da farsi perdonare, insomma. Agirà a destra, con possibilità di dare una mano da mezzala in corso d'opera. Fascia sinistra a Mazzocchi. Bradaric sta meglio, ieri si è allenato con i compagni e ha smaltito la botta alla coscia rimediata in Friuli. Ha bisogno di minuti, non è al top: il trainer glieli concederà presumibilmente nella ripresa. Ancora parzialmente differenziato per Kastanos, Pirola e Ribéry, che tuttavia oggi dovrebbero riprendere col gruppo e andare in panca domenica. Le giovanili. Oggi la Primavera di Luca Fusco disputerà un triangolare di fine ritiro a Polla con i pari età di Benevento e Picerno; la settimana prossima altri due test, prima del campionato (10 settembre). Da martedì, l'U17 di Procopio disputerà la Scopigno Cup ed affronterà il Napoli, tra le altre; prevista visita dei club partecipanti dal Santo Padre. Nell'ambito della manifestazione che nasce a Rieti e Amatrice, ad ottobre saranno insigniti del premio Manlio Scopigno anche Davide Nicola e Walter Sabatini per la bella salvezza dello scorso anno.