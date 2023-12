La Salernitana ha trascorso il sabato affacciata al davanzale della salvezza. Nello scontro diretto, Genoa ed Empoli si sono divise la posta in palio: 1-1 in Liguria, Empoli quartultima, ora a +3 sulla squadra di Inzaghi. Ma tutte sono in ballo, pure il Genoa che ha esaurito i match salvezza e concluderà il 2023 affrontando, tra le altre, Juventus e Inter. Il Cagliari ha perso a Roma contro la Lazio e resta nelle sabbie mobili. Ora tocca ai granata: la scintilla è la continuità, serve il risultato positivo a Firenze per restare in scia e continuare a far crescere l'autostima. Fiorentina 20 punti e Salernitana 8.

APPROFONDIMENTI

Le accomuna la voglia di scalare posizioni e pure la loro storia recente dal dischetto. La Salernitana, negli ultimi tempi, non è caduta nella tentazione di protestare ad oltranza per le mancate assegnazioni dei calci di rigore: ha scelto il basso profilo - concetto molto diverso dalla passiva accettazione - per non concedersi alibi. Il rapporto adesso è 1 a 4 tra calciati e subiti, molto simile a quello dei viola (1 a 5). E l'album dei ricordi, proprio oggi, spalanca una delle pagine granata più belle, a proposito di imprese dagli undici metri. Era domenica 3 dicembre pure 34 anni fa. A Caserta, Battara ipnotizzò Ravanelli e l'infallibile Di Bartolomei trasformò i due concessi alla Salernitana. Finì 2-2, in rimonta. Un po' come le rimonte che la Fiorentina ha subito spesso in campionato, contro le piccole. Chiedere per informazioni al Lecce ed al Frosinone. Ma anche all'Empoli, che in questa stagione ha già espugnato lo stadio Franchi.

Se pure per Fiorentina-Salernitana vale il discorso che Inzaghi fece al termine della gara vinta contro la Lazio quando spiegò la scelta di sganciare Daniliuc per sfruttarlo in pressing altissimo su Marusic, non è escluso che qualche contromossa per i viola sia stata ponderata tenendo conto pure degli scivoloni recenti della squadra allenata da Italiano. Daniliuc è candidato alla riconferma, però Inzaghi negli allenamenti e pure in conferenza ha di nuovo pungolato Bronn, poi ha lanciato messaggi a Legowski ed a Maggiore. Significa che li aspetta, che nella sua traccia tattica e nel suo schema di partita possa esserci spazio anche per queste rotazioni. Dal 1' dovrebbe propendere per la conferma degli stessi protagonisti di Salernitana-Lazio, tranne l'inserimento dal 1' di Fazio al posto di Gyomber.

Quest'ultimo è stato a rischio convocazione ma ha sconfitto il virus influenzale che lo aveva debilitato venerdì scorso ed è partito per Firenze, a bordo del treno di linea che poco dopo le ore 13 ha condotto la squadra in Toscana. Rinforzati gli ormeggi in difesa, Inzaghi si aspetta il massimo anche in zona gol da chi sarà utilizzato per cambiare la partita in corsa. A guardar bene, la Salernitana negli ultimi 180' di campionato ha segnato quattro volte. Ritrovata la vena realizzativa, è una notiziona anche il recupero in blocco degli attaccanti. La velocità di Tchaouna potrà tornare utilissima, insieme alla capacità di Cabral di giocare da sottopunta oppure più vicino alla punta centrale. Ma è ovvio che proprio allo stadio Franchi, davanti agli estimatori della prima ora, tutte le strade del gol portino a Boulaye Dia. C'era una frase che Mondonico dedicava a Pippo, quando segnava a raffica: «Non è Inzaghi innamorato del gol, ma è il gol ad essersi innamorato di Inzaghi».

All'allenatore della Salernitana piacerebbe tanto rispolverarla e consegnarla in eredità a Dia. Il bomber senegalese comincia dalla panchina e si tiene pronto: la Salernitana lo aspetta, lo ha gestito, lo invoglia a tenere gli occhi puntati sul campo, finché sarà possibile distorglierli dal mercato. Nel frattempo c'è stato un atto ufficiale: il Collegio Arbitrale giorni fa ha annodato i fili di una vecchia multa di 30mila euro che il club aveva notificato a Dia e che il calciatore, difeso dall'avvocato Gallavotti, aveva impugnato. Fissata l'udienza per ascoltare le parti convenute, il Collegio si è riservato trenta giorni per decidere. Ma oggi è più un tema affrontato in punta di diritto e in ossequio al regolamento interno che argomento di discussione e men che meno di frizione. Anzi, Dia è focalizzato sull'ultimo scorcio del 2023 e la Salernitana sarebbe ben lieta di riconoscergli il bonus a sei cifre che maturerà appena l'attaccante, adesso a quota 4 in classifica marcatori, raggiungerà 6 prodezze tra gol e assist. Il prossimo centro sarà il cinquantesimo sommando le reti messe a segno nei cinque principali campionati europei. In avanti cominceranno Ikwuemesi, Candreva e Kastanos.