Salernitana, Zanoli e Basic arrivati in città: in giornata l'annuncio

Altri due rinforzi per Inzaghi a pochi giorni dall'importante scontro salvezza contro il Genoa in programma all'Arechi (domenica ore 18:00), questa volta il tecnico della Salernitana abbraccia Toma Basic e Alessandro Zanoli.

Il primo arriva con la formula del prestito secco dalla Lazio e questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Salerno, il secondo arriva invece in prestito secco dal Napoli ed è arrivato in città nella serata di ieri.

"Sono carico al massimo per quest’avventura" - le sue brevissime parole rilasciate alla stampa al momento dell'arrivo. Entrambi saranno convocati per la prossima giornata di campionato, con Basic che si candida fortemente per una maglia da titolare. Intanto il dg Sabatini continua a lavorare per rinforzare l'attacco, Brekalo è il grande sogno ma la trattativa non è per nulla semplice.