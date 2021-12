Salernitana, quanti problemi in attacco: tra i peggiori in Europa

Se conquisti solamente otto punti in quindici giornate vuol dire che i problemi sono indubbiamente tanti, lo sa bene ovviamente anche la diretta interessata Salernitana che tra i più importanti ha quello legato ad un reparto offensivo che sta stentando più del previsto tenendo conto anche del valore dei singoli calciatori presenti in organico.

Con appena 11 gol realizzati fino ad oggi la squadra di Colantuono ha non solo la peggiore produzione offensiva della Serie A ma addirittura una delle peggiori tra i cinque principali campionati europei. Solo in tre attualmente hanno un rendimento inferiore a quello dei granata, il Norwich in Inghilterra con 8 reti messe a segno, l’Arminia Bielefeld in Germania con 9 e il Getafe in Spagna con 10.