Salernitani a Genova e veronesi a La Spezia: torcide calde e rivali, domenica dalle ore 12.30 alle 15, riempiranno il settore ospiti di stadi che distano meno di 100 chilometri. Le forze dell'ordine annotano e vigilano per stroncare sul nascere eventuali incroci pericolosi. In campo sarà una giornata bivio: se la Salernitana la sfrutterà, potrà trasformare la prossima tappa nella pietra miliare della sua corsa verso la salvezza. Spezia-Verona, quartultima contro terzultima, è la partita della paura.

I granata stavolta scenderanno in campo conoscendo già il risultato maturato sull'altro campo «collegato». Si ribalta la prospettiva rispetto alle ultime settimane ma cambia poco dal punto di vista psicologico e dell'impatto sulla partita: sarà durissima in ogni caso, la Salernitana è consapevole che dovrà tentare il blitz ma sa pure che dovrà munirsi di pazienza ad oltranza, perché la sfida alla Sampdoria è la classica partita nella quale la squadra di Paulo Sousa ha tutto da perdere. Bisogna osare senza perdere equilibri e distanze, bisogna vincere ma anche imparare a blindarsi in difesa.



Bohinen ha fatto nuovamente prove da protagonista e titolare. Paulo Sousa non concede grandi punti di riferimento ai suoi giocatori, durante la settimana, ma sta pungolando il centrocampista norvegese, vuole dargli le chiavi della regia. Nello stesso tempo, vuole evitare che la Salernitana si trovi in inferiorità numerica nei duelli della terra di mezzo: Lassana e Crnigoj sono coppia perfetta in questo momento e possono pure coesistere con Bohinen. Dovranno lavorare di reparto. Djuricic si inserisce tra le linee, contro la Lazio non era al top e Stankovic a turno faceva accentrare Cuisance e Leris.

Pure quest'ultima, dunque senza Djuricic, è una soluzione ancora praticabile, soprattutto alla luce della buona prestazione della Doria allo stadio Olimpico, punita solo da una magia di Luis Alberto. «Prevedo accorgimenti, non stravolgerò ma aggiusterò», aveva detto Sousa. Giocare con le sottopunte a piedi invertiti - Candreva da sinistra per battere poi a rete con il suo piede migliore, stessa cosa ha fatto Kastanos che non a caso ha potuto calciare subito di sinistro partendo da destra in occasione del 2-0 al Monza - si è rivelata una scelta felicissima. Scalpitano sia Dia sia Bonazzoli ma l'allenatore portoghese dovrebbe ancora una volta premiare Piatek e giocare in avvio con il centravanti e due sottopunte alle spalle. Altri ragionamenti sulle fasce. Bradaric è diffidato (lo è anche Vilhena) ma si è ben disimpegnato e altrettanto ha fatto Sambia a destra. Mazzocchi ha smania di giocare ma l'impressione è che gli venga accordato un minutaggio progressivo, fino ad arrivare all'appuntamento con il Milan, la sera del 13 marzo, e contro il Bologna, il 18 marzo. Daniliuc e Gyomber sembrano certi di una maglia. Troost-Ekong farà oggi una visita di controllo a Roma. Pirola dipende da... Bohinen. Il portiere Sepe ha recuperato (subito smaltito il risentimento muscolare, ieri si è allenato regolarmente) ma in porta andrà «gatto» Ochoa.



Non sarà il più anziano della contesa, perché la Sampdoria è pronta a schierare Quagliarella, 40 anni, partita numero 550 in A. Tormentato da acciacchi di varia natura che ne hanno ridotto il minutaggio ma soprattutto condizionato dal mal di gol, Quagliarella è la bandiera della «Samp». Sarà chiamato in causa, in coppia con Lammers, perché l'allenatore Stankovic ha perso Gabbiadini per squalifica. I blucerchiati, dunque, rinunceranno al migliore realizzatore, autore di 4 gol. L'assenza potrebbe rivelarsi pesantissima alla luce del potenziale offensivo dei doriani: in totale hanno segnato 11 gol, il peggiore attacco in Europa. In questa speciale classifica che tiene conto dei cinque principali campionati continentali, la Sampdoria ha un altro record negativo: ha il maggior numero di partite segna segnare, già 15, e nell'ultimo turno di Serie A contro la Lazio questo digiuno sotto porta è proseguito. Pussetto si è operato, De Luca è appena tornato in gruppo, Stankovic ha rovistato nella dispensa ma non trova molto altro. Di contro, le statistiche raccontano che la Sampdoria sia la squadra di massima serie alla quale la Salernitana ha segnato più gol, già 13. L'obiettivo è chiaro - vincere - ma la strada non sarà affatto in discesa, soprattutto se si tiene conto che la squadra granata ha da poco cominciato il proprio percorso di convalescenza e che fuori casa ha «ballato» parecchio: 6 sconfitte nelle ultime 8 gare. Stavolta, però, a Genova non si può sbagliare, è troppo importante.