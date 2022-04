Samp-Salernitana, Nicola: «Prendiamoci ciò che meritiamo»

Aspettando il recupero con l’Udinese, la Salernitana sa che prima però non può permettersi altri errori. Sabato in casa della Sampdoria deve diventare il pomeriggio della svolta: “Abbiamo solo un chiodo fisso e cioè quello di voler andare a prenderci quello che da tempo stiamo meritando. Non si può dire a parole, dobbiamo solo andare in campo e dimostrare. Per la gara di Marassi abbiamo provato due-tre soluzioni diverse, sia con due le punte, sia con i due trequartisti ma anche provando un modulo differente – ha detto Davide Nicola alla vigilia della trasferta nel corso della conferenza stampa versione streaming -. Sicuramente vorrò una squadra che possa dimostrare più qualità possibile. Senza voler essere blasfemi, la Salernitana credo sia risorta già da un po’ dal punto di vista della voglia di proporre un certo tipo di gioco, ora dobbiamo solo conquistare il risultato più importante su ogni campo. Non bisogna fare troppe chiacchiere in questo momento”.

Per la gara contro la Samp il tecnico dei granata recupera Fazio e Bonazzoli dopo il turno di squalifica scontato all’Olimpico contro la Roma nell’ultima giornata di campionato: “Chi in difesa tra l’argentino e Ranieri? Voglio vedere chi gioca dall’altra parte, potrebbero anche giocare entrambi o nessuno. Per la formazione non penso alle diffide ma alle qualità di tutti, ora come ora il concetto di “sono tutte finali” non è un concetto da seguire, ogni partita è un’opportunità per avvicinarci all’obiettivo. Più rimandi la vittoria, più diminuiscono le possibilità. Dobbiamo andare a Genova con lucidità e sicurezza, è ora di fare l’ultimo step”.