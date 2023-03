Sampdoria-Salernitana 0-0, Paulo Sousa si accontenta del punticino

La scorsa stagione fece partire la clamorosa rimonta, questa volta si deve invece accontentare di un punto che non basta per mettersi al sicuro ma che è comunque utile per restare distante dal Verona. A Marassi, dove finisce 0-0 contro la Sampdoria, Paulo Sousa non cambia modulo e interpreti ma decide di cambiare la strategia tattica, pronti via e i granata devono infatti pressare alto un avversario condizionato non solo dalle assenze ma anche dalla posizione in classifica. Ma dopo qualche minuto in cui i blucerchiati fanno effettivamente fatica nel far circolare palla con una certa pulizia tecnica, il tema della partita inizia pian piano a cambiare. La squadra di Stankovic, infatti, si scrolla di dosso la tensione e minuto dopo minuto sale costantemente con il baricentro. E non solo.

Ochoa e Audero attenti: dall’8’ al 30’, infatti, la Samp costruisce quattro occasioni importanti. All’8’ ci prova Sabiri con un tiro a giro che sfiora di poco il palo, al 23’ Leris con un tiro al volo dall’interno dell’area di rigore che Ochoa respinge, al 24’ Augello di piatto sempre a pochi passi dalla porta spara altissimo, al 30’ Zanoli con un diagonale da quasi venti metri che Ochoa blocca in due tempi. Nel mezzo poca, pochissima, Salernitana che si rende pericolosa, anzi pericolosissima, solamente al 13’ con l’ex Candreva che sull’imbucata centrale di Kastanos preferisce non calciare di prima senza però poi trovare fortuna perché il suo tiro è respinto con il corpo da Audero che al 33’ è ancora più bravo quando è attento nel mettere in angolo l’insidiosa punizione di Sambia.

Nel finale Maggiore sfiora il colpaccio: due sprazzi che restano, quasi, isolati all’interno di un’intera partita che la Salernitana gioca sì con una buona compattezza, ma senza un vero piglio propositivo. Nella ripresa neppure i cambi, dentro il trio Mazzocchi-Maggiore-Dia, scuotono i granata. Ma proprio uno dei nuovi entrati, Maggiore, ha all’80’ la grande chance per spaccare in due la gara, ma il suo tentativo nell’area piccola viene murato da un reattivo Gunter e così non resta che accontentarsi di un punto che non cancella la scialba prestazione offensiva ma che ha comunque un peso importante in chiave salvezza.