Live Sampdoria-Salernitana 0-2: Fazio apre, Ederson raddoppia

La Sampdoria arriva al match contro la Salernitana con il bisogno di vincere e la consapevolezza che riuscirci consentirebbe alla squadra di Giampaolo di portarsi a pochi passi dal traguardo salvezza. Di contro, la Salernitana arriva alla partita con l’amarezza e la rabbia per la gara persa negli ultimi minuti a Roma contro i giallorossi dopo essere stata in vantaggio per un’ora.

Al 4' di gioco la Salernitana passa avanti: ad aprire le danze è Fazio, sfruttando un calcio d'angolo ben battuto da Mazzocchi. Gol convalidato dopo Var review. Passano soltanto tre minuti dalla prima marcatura e i granata trovano anche il raddoppio, grazie al brasiliano Ederson. Partenza travolgente per gli uomini di Davide Nicola, Sampdoria stordita che adesso prova a riorganizzarsi. La Samp prova a reagire: al 21' Candreva cerca compagni in area con un cross dalla destra, ma il suo suggerimento non trova nessuno.

Sampdoria (4-3-1-2)

1 Audero; 24 Bereszynski, 25 A. Ferrari, 15 Colley, 29 Murru; 87 Candreva, 88 Rincon, 2 Thorsby; 5 Sensi; 27 Quagliarella, 10 Caputo.

A disposizione: 30 Ravaglia, 33 Falcone, 3 Augello, 6 Ekdal, 7 Supryaha, 11 Sabiri, 13 Conti, 16 Askildsen, 14 Vieira, 22 Yoshida, 26 Magnani, 38 Damsgaard. All. Giampaolo.

Salernitana (3-5-2)

55 Sepe; 25 Gyomber, 16 Radovanovic, 17 Fazio; 30 Mazzocchi, 13 Ederson, 15 Bohinen, 18 L. Coulibaly, 22 Obi; 9 Bonazzoli, 11 Djuric.

A disposizione: 72 Belec, 5 Veseli, 7 Ribery, 10 Verdi, 14 Di Tacchio, 19 Ranieri, 20 Kastanos, 21 Zortea, 23 Dragusin, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti. All. Nicola.

Arbitro: Valeri di Roma.