Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni: Sousa conferma Ochoa e il 3-4-2-1

Non è un match point, vietato definirlo tale, ma la sfida di domani a Marassi tra Sampdoria e Salernitana ha tutti i crismi per essere un crocevia importantissimo in chiave salvezza. Sopratutto per i granata che hanno la possibilità di dare una spallata – forse definitiva – alla cenerentola Doria che ristagna nel fondo della classifica e deve fare anche i conti con numerose assenze. La Salernitana è partita nel primo pomeriggio di oggi alla volta di Genova con un volo charter. Domani i granata, scortati al Ferraris da circa temila tifosi (sold out il settore ospiti in poche ore, in tanti si accomoderanno in altri settori dello stadio), proveranno a centrare i primi punti esterni del nuovo corso targato Paulo Sousa.

Il trainer granata dovrebbe confermare in toto l'undici che ha asfaltato il Monza all'Arechi la settimana scorsa. Un 3-4-2-1 molto duttile in cui Gyomber farà da chioccia ai giovani Daniliuc e Pirola. In mediana spazio a Sambia e Bradaric sulle fasce con Lassana e Crnigoj a chiudere la cerniera del centrocampo. Leggermente più avanzati capitan Candreva (il grande ex) e Kastanos che agiranno alle spalle di Piatek.

Nonostante le assenze dei liguri, Sousa non si fida e mette in guardia i suoi. «Ci saranno altri giocatori importanti nelle fila della Samp. Stankovic sta comunque dando una grande intensità alla sua squadra. Combattono fino alla fine per il risultato. E noi dobbiamo cercare di fare altrettanto. Io chiedo sempre ai miei giocatori la stessa volontà, la stessa determinazione e lo stesso istinto di sopravvivenza. Se ci riusciamo possiamo portare a casa il risultato». Ancora panchina per Dia e Mazzocchi che probabilmente subentreranno a gara in corso.

Sousa si coccola comunque i suoi gioielli. «Pako è da Nazionale e farebbe bene Mancini a tenerlo in considerazione. Dia ha fatto già diversi gol e può solo migliorare».

Prima di congedarsi, il trainer lusitano – sollecitato sull'argomento - ha ricordato non senza tradire la commozione negli occhi Davide Astori (che aveva avuto ai tempi della Fiorentina) a 5 anni dalla tragica scomparsa. «È stato un momento orribile. Ero in Corea del Sud con tutto il mio staff. Quella tragedia mi ha fatto pensare che abbiamo molto poco tempo in questo mondo. Perciò è giusto vivere bene con noi stessi è cercare di fare al meglio quello che ci proponiamo. Perché abbiamo poco tempo».