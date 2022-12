Sarà presente anche un pezzo di Salernitana a Roma per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Stamani il diesse De Sanctis presenzierà ai funerali dell'ex tecnico del Bologna, affrontato tante volte da avversario anche in campo: nel primo dei sette incroci fra loro il serbo perse (Udinese-Lazio 4-1, quarti di Coppa Italia, 12 dicembre di ventidue anni fa), ma gli fece gol su rigore. Doveroso quindi per il direttore sportivo granata trattenersi un giorno in più nella capitale, dove nelle ultime quarantotto ore ha incontrato agenti perlopiù stranieri ed unito puntini. Dopo le esequie rientrerà a Salerno. La squadra ha in programma una doppia seduta e al termine di quella pomeridiana è previsto un briefing con Davide Nicola; stasera al trainer sarà assegnato il premio Maestrelli come miglior allenatore dello scorso campionato, ma la cerimonia è a Montecatini Terme e ringrazierà con un videomessaggio.



Priorità al campo, agli innesti. Quindi al portiere, che De Sanctis vorrebbe mettergli a disposizione già dopo Natale. Sul fronte italiano c'è il 33enne Berisha (Torino) in pole: l'albanese gradisce Salerno, ma anche un contratto di due anni e mezzo. Si tratterebbe di un'operazione da quasi un milione di euro tra ingaggio e acquisto. Un gradino sotto ci sono gli altri da Sirigu a Gollini ma gli occhi sono anche oltre confine: il profilo è quello di un estremo difensore esperto ed affidabile, magari over 30. Tante soluzioni estere anche per il centrocampo: rispunta il nome del brasiliano Gabriel Menino ('00) del Palmeiras, già sondato in estate. Fu compagno in U20 del rimpianto Ederson ed è sul mercato: la valutazione è di 7 milioni e c'è anche tanta concorrenza. Il Monza propone Machin (96), ma la Salernitana per ora non sborsa se prima non cede. Valencia può tornare in Sudamerica, Kastanos ha mercato in cadetteria, Micai formalizzerà l'accordo col Cosenza appena arriverà un altro portiere in Campania. L'agente di Gyomber - in scadenza e per il quale non è in cantiere il rinnovo - lavora per portarlo all'estero a gennaio: MLS o Emirati Arabi le possibili destinazioni. Sy non ha grandi estimatori in Italia, nonostante un ingaggio da medio-alta serie B: è stato proposto in Croazia e Belgio. Kristoffersen e Orlando possono trovare spazio in Lega Pro: il norvegese ha Pescara, Avellino e Gelbison tra le possibili destinazioni. La Salernitana spinge per prestare entrambi in Cilento ed è disponibile ad accollarsi quasi per intero gli ingaggi.

Domani è previsto un sopralluogo del sindaco Napoli e del delegato comunale ai rapporti con la Salernitana, Felice Marotta. Valuteranno lo stato dei lavori di adeguamento cominciati due settimane fa (in via di ultimazione il varco aggiuntivo in curva sud lato distinti) e dopo le feste andranno ad uno step successivo per il progetto di riapertura totale della nord che necessiterà di interventi esterni, tra rimodulazione viaria e dislocazione del settore ospiti nei distinti. Occhio alle pericolose buche sull'asfalto nei viali che costeggiano l'Arechi, nonché ai sistematici fiumi che si creano quando piove, difficili da guadare per gli spettatori in uscita. Oggi potrebbero essere completati gli ordini dei nuovi lettori ottici ai tornelli (spesa di circa 200mila euro).

Ieri mattina il gruppo si è allenato al Mary Rosy con focus sulla fase offensiva. Poi tutti davanti al televisore per l'ultimo atto della Coppa del Mondo vinta dall'Argentina. Anche mister Nicola, che ha etichettato la partita come «un regalo dal valore inestimabile per tutti coloro che amano questo sport». Lo spogliatoio granata s'è un po' diviso. Candreva, Sepe, Valencia («El mejor de la historia», ha scritto sui social a proposito di Messi), Bonazzoli, Kastanos hanno tifato albiceleste come ovviamente Fazio, che ha vissuto da casa una rivincita tutta personale: la sua ultima apparizione con la selecciòn risale all'eliminazione dal Mondiale 2018 agli ottavi proprio contro la Francia. Delusi i vari Sy, Sambia, uno sportivissimo Ribéry - che ha rincuorato Mbappè («Frero sei stato grande, ci saranno tante altre occasioni») complimentandosi con Messi («Amico mio, te lo meriti») - ma anche per il tunisino Bronn, nato in Francia e che aveva testimoniato pubblicamente la sua preferenza prima della partita. Natale in infermeria per Sepe, Mazzocchi e Maggiore. Il mediano si carica: «Un infortunio mi costringe a fermarmi nuovamente, ma ho grande voglia di recuperare e tornare al più presto per combattere in campo insieme ai miei compagni. Macte animo».