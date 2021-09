Sassuolo-Salernitana live dalle 15: Castori sceglie Djuric e Gondo

Partenza con il freno a mano tirato per il Sassuolo che deve fare punti contro una Salernitana che però ha agguantato il primo punto in classifica e che non può fermare la sua marcia, Si prevede una partita molto tirata e dall'esito incerto nonostante i neroverdi partano con i favori dei pronostici.

Sassuolo (4-2-3-1)

47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 8 Lopez; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori.

A disposizione: 30 Vitale, 56 Pegolo, 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 20 Harroui, 23 Traore, 77 Kyriakoupolos, 91 Scamacca, 92 Defrel, 97 Henrique. All. Dionisi.

Salernitana (4-3-1-2)

72 Belec; 31 Gagliolo, 23 Gyomber, 6 Strandberg, 19 Ranieri; 2 M. Coulibaly, 14 Di Tacchio, 18 L. Coulibaly; 20 Kastanos, 11 Djuric, 15 Gondo.

A disposizione: 1 Fiorillo, 4 Jaroszynski, 5 Veseli, 8 Schiavone, 9 Bonazzoli, 21 Zortea, 22 Obi, 24 Kechrida, 25 Simy, 26 Bogdan, 33 Delli Carri, 63 Vergani. All. Castori.

Arbitro: Giua di Olbia.