Sassuolo-Salernitana 2-2: Dia segna, Ochoa para tutto

Un punticino che accende il motore dell’umore granata in trasferta. Cinque minuti: è quanto basta alla Salernitana e ad Ikwuemesi per strappare via a morsi la crisi con l’iniziale vantaggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo di mister Dionisi. Gli uomini di Pippo Inzaghi – che cambiano nuovamente volto nell’undici iniziale - si giocano il tutto per tutto e lo fanno a testa alta, tra i suoi tifosi che si fanno sentire e tanto, trasformando l’impianto emiliano quasi in quello di casa.

L’assist di Mazzocchi che lancia in avanti l’attaccante tenuto in gioco dagli avversari, arriva dopo pochi minuti con Ikwuemesi che gela Consigli.

Salernitana in avanti e mantiene il vantaggio con una super parata di Ochoa anche poco dopo il gol su tiro di Castillejo. La difesa del Sassuolo si fa sorprendere per la seconda volta dopo 17 minuti. Tchaouna trova la strada libera per l’assist a Boulaye Dia che mette il pallone appena sotto la traversa e trova il gol del raddoppio. Da un lato propone e dall’altra copre: è una Salernitana che non vuole concedere niente e riesce nell’intento per più di mezz’ora.

Ad accorciare le distanze ci pensa Thorstvedt al minuto 35, spiazzando il portiere messicano. Subito dopo il palo alla sinistra di Ochoa dice di “no” su un tiro potente di Pinamonti. Nella seconda fase di gioco ci crede il Sassuolo che pareggia subito e ci pensa nuovamente Thorstvedt spiazzando il portiere granata. Sul 2-2 Inzaghi tenta la carta dell’esperienza con Candreva che prende il posto di Tchaouna e quella del riscatto con Simy (inserito nuovamente in lista over al posto dell’infortunato Cabral) che subentra ad Ikwuemesi e ritorna a calcare il rettangolo verde. Cambia anche a centrocampo: fuori Bohinen e dentro Legowski. Venti minuti di blackout granata, con Fazio e compagni che difficilmente riescono ad uscire, piegati dal possesso palla e dal gioco dei neroverdi. Quando manca un quarto d’ora al triplice ci provano prima Simy e poi Dia: niente da fare per i due che mancano l’appuntamento col gol del vantaggio.

Ochoa decisivo e monumentale: evita il terzo gol del Sassuolo che ha due grandi occasioni prima a 10 minuti dal termine e poi subito dopo. Ma il portiere ci mettere sempre i guantoni e chiude a chiave la porta. È un finale di fuoco al Mapei: da una parte e dall’altra non c’è l’intenzione di mollare nonostante la stanchezza e la fatica, soprattutto da parte dei granata. Finisce 2 a 2 e un punto che fa (forse) morale. La Salernitana non vede ancora la luce ma sembra aver imboccato la strada verso la fine del tunnel.