Sassuolo-Salernitana, Fazio in dubbio ma tornano Lovato e Radovanovic

Giorno dopo giorno, ora dopo ora la Salernitana e il suo allenatore Davide Nicola stanno ritrovando tutti i nazionali. Pirola e Gyomber si sono già aggregati al gruppo, nella giornata di domani invece lo faranno anche Dia, Motoc, Coulibaly, Botheim, Kastanos, Bronn e Valencia.

Difficile, al momento, pensare che possa fare lo stesso percorso il capitano Federico Fazio che continua a convivere con un problema alla caviglia che lo tiene in dubbio per la trasferta di domenica pomeriggio in programma contro il Sassuolo. Ma con i rientri di Lovato e Radovanovic il tecnico dei granata può comunque tirare un sospiro di sollievo e godersi un reparto difensivo decisamente più affollato.