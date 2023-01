Finisce nel peggiore dei modi l'avventura più rocambolesca e romantica della storia degli allenatori granata. È stata una notte di lunga riflessione per la proprietà che oggi dovrebbe comunicare l'esonero di Davide Nicola. «Dateci qualche ora, vedremo col presidente», trapelava ieri dopo il triplice fischio post-umiliazione per mano dell'Atalanta, con una pletora di aspiranti sostituti e possibili outsider già virtualmente forse neanche tanto sull'uscio dell'ufficio di Iervolino. Il presidente non era al Gewiss Stadium e si è tenuto costantemente in contatto con l'ad, Milan, presente a Bergamo.

Già nell'intervallo - ritrovatosi con le cinque dita metaforicamente stampate in volto il patron aveva paventato l'ipotesi di cambiare rotta. Sul ribaltone si è ragionato fino a tardissima ora. Chi conosce l'imprenditore palmese lo descrive fortemente contrariato: non avrebbe digerito le prestazioni scialbe degli ultimi tempi, dalla ripresa con la Cremonese del 6 novembre in poi, il passivo pesantissimo ed il rendimento stentoreo delle ultime sei gare in cui la squadra ha collezionato la miseria di due punti ed è pure balzata in vetta alla poco lusinghiera classifica delle peggiori difese con 35 reti al passivo. Nella storia granata dopo la miracolosa salvezza dello scorso anno, Nicola ci entra pure per il peggior ko rimediato in Serie A dall'ippocampo.



I nomi di Roberto D'Aversa, Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici sono caldissimi come possibili sostituti. Le consultazioni sarebbero già partite e nel calderone sarebbero finiti anche i profili di Walter Mazzarri esperto e particolarmente legato al ds granata (per i trascorsi comuni a Napoli), ma reduce dalla débacle di Cagliari dello scorso torneo e di Domenico Tedesco, giovane che ha costruito la sua fortuna all'estero (soprattutto in Germania con Schalke e Lipsia). Proposto anche Paulo Sousa. Può accadere di tutto, anche se l'orientamento che prevale in seno alla proprietà è quello di esonerare il mister. All'orizzonte c'è il Napoli, sulla carta quasi imbattibile e cliente scomodissimo per l'atterraggio di qualsiasi neo tecnico.



Come lo era il Milan per Nicola undici mesi fa, d'altronde. Da allora ha totalizzato 34 panchine con 8 successi, 12 pareggi e 14 perse. «Rischio esonero? Non temo nulla, lavoro con grande entusiasmo. Mi piace stare qui e quello che faccio. C'è stata una pausa e nel 2023 abbiamo incontrato avversari di valore. Ne stiamo parlando da tre settimane di quel che c'è da migliorare, bisogna fare di più. Figuriamoci se non sono in condizione di pensare di non poter risolvere le cose. Sono certo di poterlo fare». L'interessato ha risposto così nel dopopartita. Certamente provato, Nicola ha mostrato comunque tutt'altro che rassegnazione, respingendo l'eventualità di non avere più la squadra sotto controllo anche sotto il profilo dell'emotività, dell'aggressività, dell'abnegazione. Proprio i valori su cui aveva fondato la rincorsa dello scorso anno.



«Sono abituato a lottare sempre. Con la squadra ho un rapporto diretto e schietto: abbiamo sbagliato tutti, quando facciamo bene lo riconosco, se facciamo male altrettanto le parole del trainer. Al momento stiamo dimostrando difficoltà in fase difensiva, pur lavorandoci continuamente e da tempo. Si farà un'analisi ancora più dettagliata. Contro Milan e Torino avevamo subito situazioni importanti, stavolta però abbiamo concesso troppo e non abbiamo avuto l'atteggiamento nervoso corretto. Questo non lo accetto, perché caratterialmente non siamo questi. A fronte di questa prestazione la cosa più normale da fare è riconoscere di aver sbagliato completamente partita e mettersi sotto con più dedizione. Dispiace perché avevamo fatto pure discretamente nella prima parte di gara, pareggiando e prospettando la possibilità di mettere le cose a posto. Non è stato così, abbiamo preso gol anche a difesa schierata. L'Atalanta ha fatto il bello e il cattivo tempo. Stiamo zitti e lavoriamo dopo una prestazione che fa innervosire». Non solo lui, anche i piani alti.