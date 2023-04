Spezia-Salernitana, probabili formazioni: due cambi per Sousa, torna Maggiore

È uno scontro diretto e la Salernitana si presenta al Picco di La Spezia forte di otto punti i vantaggio sulla zona retrocessione e potenzialmente con due risultati su tre a sua disposizione. Il tecnico dei granata, Paulo Sousa, non molla di un centimetro e sembra intenzionato a confermare la stessa formazione che si è ben comportata con il Bologna all'Arechi ed il MIlan a San Siro.

Uniche due eccezioni a centrocampo. Una per causa di forza maggiore (l'infortunio di Mazzocchi sulla fascia, sostituito da Sambia), l'altra per scelta tecnica: l'ex di turno Maggiore che prende il posto di Bohinen nella zona nevralgica. Per il resto tutto invariato. A partire deallo spartito tattico: il 3-4-2-1 con Dia centravanti.