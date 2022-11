Sul treno che porterà la Salernitana a Firenze non saliranno Norbert Gyomber e Matteo Lovato. Il centrale slovacco ha abbandonato le stampelle e ha cominciato a camminare verso il ritorno in campo che avverrà nel 2023. Come Gyomber anche Lovato ieri era al Mary Rosy per salutare i compagni. Dopo il trauma cranico riportato sabato scorso, l'ex Atalanta sta meglio ma dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Per questo motivo non è scontato che possa tornare disponibile per la trasferta di Monza. Tra oggi e domani si farà il punto sulle condizioni della caviglia di Federico Fazio. Ieri il difensore argentino ha lasciato il centro sportivo in anticipo rispetto ai compagni. Se non dovesse essere in grado di giocare dal primo minuto, sul versante sinistro della linea difensiva toccherebbe a Lorenzo Pirola, che ha giocato nella ripresa contro la Cremonese e che in precedenza aveva giocato da titolare contro il Verona e a San Siro contro l'Inter. Daniliuc ha recuperato e sarà schierato al centro della retroguardia. L'austriaco ha smaltito i sintomi influenzali che si erano palesati alla vigilia della gara con la Cremonese e per i quali era stato costretto a restare fuori dalla contesa. Alla sua destra sarà confermato Bronn.

La mediana dovrebbe essere imperniata ancora su Radovanovic anche alla luce del cambio di spartito tattico da parte della Fiorentina che contro la Samp ha adottato il 4-2-3-1 con Bonaventura tra le linee (in quel ruolo potrebbe trovare spazio anche Barak nell'undici viola di Italiano che ha ritrovato nell'allenamento di ieri Nico Gonzalez, reduce dall'ennesimo contrattempo fisico di questo inizio di stagione per lui molto tribolato. L'argentino non dovrebbe partite da titolare domani sera, nda). Per quanto diffidato, difficilmente Lassana Coulibaly verrà tenuto a riposo anche perché in rosa manca un calciatore con le caratteristiche del maliano. Maggiore, che da mezzala si trova a proprio agio, potrebbe essere considerato l'unico in grado di surrogarlo, ma l'ex Spezia non gioca da oltre un mese e dovrebbe essere inserito gradualmente nelle rotazioni del centrocampo dove aspetta l'occasione di tornare protagonista dal primo minuto Bohinen. Se Nicola decidesse di dare un po' di riposo a Candreva (o di riportarlo sulla corsia destra), a quel punto anche lo svedese potrebbe entrare in lizza per una maglia dal momento che negli spezzoni di partita che gli sono stati riservati contro Spezia e Lazio ha agito proprio in quel ruolo, lasciando il presidio della zona centrale a Radovanovic.

Per un posto al sole si mettono in fila anche Vilhena e Kastanos. Partita da ex per Capezzi che, però, non sembra avere molte possibilità, non fosse altro che per lo storico dell'attuale stagione in cui Nicola gli ha riservato solo sessanta minuti in Coppa Italia. Radovanovic e Coulibaly in odore di conferma, mentre Candreva potrebbe riposare inizialmente per entrare più fresco a gara in corso. Ovviamente, vale anche il ragionamento inverso: l'ex Samp potrebbe essere schierato dall'inizio e dare tutto per una parte di gara per poi essere sostituito da un altro compagno. Sulle fasce Mazzocchi e Bradaric verranno riproposti e dovranno vedersela non contro pari ruolo ma contro esterni offensivi di un certo spessore, per cui andranno supportati in maniera ancora più continua dai centrocampisti.



E sarà importante anche il lavoro degli attaccanti in fase di non possesso al fine di orientare col pressing l'uscita della palla dalla difesa viola verso quelle linee di gioco più gradite. Piatek, ex di turno, dovrebbe giocare dall'inizio in tandem con Dia. Nel gioco delle coppie in prima linea, però, Nicola ha ampia scelta e, dunque, anche Bonazzoli e Botheim hanno possibilità di entrare in campo dall'inizio. Del resto, con tre partite in otto giorni, la rotazione delle punte è una necessità quasi fisiologica al fine di disporre sempre di forze fresche. Questa mattina è in programma la seduta di rifinitura. Dopo la gara del Franchi, la Salernitana si trasferirà a Parma e sarà ospite del Centro Sportivo Gaetano Scirea, quartier generale dell'Asd Juventus Club Parma. La squadra si allenerà in Emilia, dunque, nei giorni che precederanno la trasferta di domenica a Monza. Dopo aver disertato la trasferta di Roma, la tifoseria granata è pronta per seguire la squadra al Franchi (trasferta riservata ai possessori di fidelity card) e a Monza. Già scattata la prevendita per il match di domenica per il quale non ci sono limitazioni: 1500 biglietti venduti, ne restano 500. Oltre ai biglietti del settore ospiti, sarà possibile acquistare anche quelli per accedere agli altri settori dello stadio lombardo.