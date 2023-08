Loum Tchaouna sfreccia, sgasa, strappa e deve cominciare a farlo in Italia: prima di chiedere il via libera al presidente Iervolino per l'ingaggio a titolo definitivo, l'area scouting della Salernitana ha inviato emissari per osservare l'esterno d'attacco tre volte dal vivo. Tre indizi hanno fatto una prova: ciò che è rimasto negli occhi è stato poi sversato sul taccuino delle relazioni.

APPROFONDIMENTI Calciomercato, ufficiale Saelemaekers va al Bologna: il comunicato Roma, Lukaku atterra a Ciampino con Friedkin: ad attenderlo cinquemila tifosi Calciomercato Inter, è fatta per Pavard: domani le visite mediche

Tchaouna, classe 2003, proveniente dal Rennes, giocatore del Digione in Ligue2 nell'ultima stagione, ha caratteristiche per assortire ulteriormente la batteria dei velocisti granata. Adesso ci sono Cabral e il ragazzo nato in Ciad ma con passaporto francese, 20 anni il prossimo 8 settembre. La trattativa ha vissuto una fase di contrattazione ad oltranza quando il Rennes aveva proposto il diritto di riscatto e la Salernitana aveva replicato formulando un'offerta di acquisto gratuito e percentuale ai francesi sulla futura rivendita. È andata come i granata auspicavano: Tchaouna ieri sera è arrivato a Salerno, oggi svolgerà le visite mediche e poi firmerà per quatto anni. Giocherà nel campionato di Baldanzi, di Miretti, Terracciano, Faticanti. Non è un accostamento casuale: li ha già affrontati e li ha pure battuti (segnò anche a lui) nell'Europeo Under 19, giugno 2022. La sua azione? Accelerazione fulminea, pallone sul destro, dribbling a rientrare sul sinistro, pallone sotto la traversa. È un frammento, un momento della sua giovane carriera, però la materia prima pare esserci e insieme alle partite in Ligue2, nel suo giovane curriculum, ci sono pure presenze in Ligue1 e 4 in Conference League. Paulo Sousa aveva chiesto esterni che gli consentissero di variare il gioco: voleva alternative per evitare di imbottigliarsi e di scaricare sempre il pallone alle sottopunte. Insomma vuole costruire azioni sulla falsariga dell'uno-due (triangolazione e virtuosismo con il tacco) avviato e concluso nel secondo tempo di Salernitana-Udinese da Cabral e Martegani.

Domani alle ore 20 terminerà il calciomercato e la Salernitana è alle prese con lo sfoltimento della rosa. Maggiore, Simy e Valencia: il direttore sportivo De Sanctis lavora al tris di cessioni (ceduto Orlando al Taranto a titolo definitivo). L'attaccante nigeriano è conteso da Cosenza e Sampdoria. Su Valencia c'è l'Atromitos. Maggiore non ha ancora trovato la propria dimensione in maglia granata. Era una scintillante mezzala dello Spezia ma con la Salernitana non ha ancora espresso il proprio potenziale. Ha giocato vicino a Lassana Coulibaly oppure in posizione più avanzata per emergenza. L'arrivo di Martegani e Legowski gli toglie spazio e minutaggio. L'ingaggio alto non rende facile e veloce la trattativa con il Bologna. Prosegue il dialogo con gli emiliani ma nel frattempo la Salernitana ieri sera era ai dettagli per la cessione di Mamadou Coulibaly al Palermo. Bronn dovrebbe restare a Salerno, al netto di offerte dell'ultimo istante. La Salernitana punta ad ingaggiare un jolly mancino (Hjelde), che sia alternativa ai centrali di difesa ma soprattutto a Bradaric.

Il croato, utilizzato in uno spezzone lunedì scorso, è pronto a riprendersi la fascia sinistra a Lecce. Sulla corsia destra dovrebbe agire Mazzocchi ma Paulo Sousa riflette anche su Kastanos per una interpretazione diversa del ruolo. Però nell'ultima fase della sfida ai friulani ha cambiato modulo, passando in corsa dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1. Un particolare non di poco conto che, nella fase di valutazione ed esaminando le caratteristiche dei singoli, potrebbe anche giocare a favore di Mazzocchi.

A domanda precisa riferita alla possibilità/necessità di attendere il miglior Bohinen, Sousa ha risposto che la Salernitana non può concedersi il lusso di rinunciare a nessuno. È evidente, però, che i due norvegesi vale anche per Botheim non siano stati performanti e che la squadra abbia cambiato passo dopo l'ingresso di Martegani, anzi con Martegani dopo il successivo ingresso di Legowski, cioè quando l'argentino ha potuto giocare più libero da lacci tattici, fronte alla porta, con licenza di affondare il colpo. Dunque Legowski potrebbe sostituire Bohinen e Martegani potrebbe essere preferito a Botheim. Cabral e Ikwuemesi rappresenterebbero al momento cambi in corsa. Il condizionale è d'obbligo non tanto per il capoverdiano Cabral quanto per l'attaccante nigeriano, soprattutto se Sousa (oggi alle 14.30 ospite del Premio Fabula, a Bellizzi. Ieri a fine allenamento, piccola festa con torta di compleanno) decidesse di utilizzarlo come primo riferimento avanzato. In questo caso, Dia agirebbe sottopunta.