Torino-Salernitana 0-0: i granata tornano a muovere la classifica, prova di carattere

Un punto prezioso conquistato su un campo difficile (0-0) e subito prime risposte positive da alcuni dei nuovi acquisti. A Torino la Salernitana torna a muovere la classifica e si tiene stretta le prestazioni di Pasalidis (infortunio però alla spalla al 70') e soprattutto Boateng (in campo fino al 60') che nonostante la lunga inattività in pochi minuti è stato capace di trasformarsi immediatamente nel leader di una difesa brava, anzi bravissima, a tenere botta contro Zapata e compagni (positivo Pierozzi). Specie in avvio di partita quando i granata piemontesi schiacciano i granata campani, ma per l'occasione in versione bianca, nella propria metà campo. Ma di fatto non vanno oltre. Sì qualche piccolo spavento non manca, merito principalmente di Vlasic bravo a creare un po' di panico tra le linee, ma Ochoa non sporca praticamente neppure in una circostanza i suoi guanti. Cosa che, però, fa anche anche Milinkovic-Savic dalla parte opposta.

Nel finale di gara ci prova Dia: con Simy out causa influenza, Dia in panchina dopo il lungo stop così come Weissman complice un solo allenamento con il resto della squadra, tocca a Tchaouna provare a mettersi sulle spalle l'attacco.

Ma è troppo poco per consentire alla Salernitana non solo di alzare il baricentro, cosa che proverà comunque a fare nella parte conclusiva del primo tempo, ma anche di diventare concretamente pericolosa.

La stessa identica trama va in scena anche nella ripresa. Però se il Toro deve accontentarsi del colpo di testa di Ricci (58') che esce di poco e del tiro dalla distanza di Masina (64'), la Salernitana assapora quasi il gusto del successo all'81' quando Dia costringe Milinkovic-Savic a distendersi sul suo palo per tenere bloccato sullo 0-0 (al 92' Pellegri di testa di poco fuori) un risultato che, insieme alla prestazione di carattere, deve assolutamente dare ulteriore coraggio ed entusiasmo alla squadra di Inzaghi in vista delle prossime gare.