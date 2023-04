Torino-Salernitana 1-1, buon pari per Sousa e settimo risultato utile consecutivo

Si scrive Salernitana, si legge pareggio. Dopo il prezioso 1-1 in casa del Torino diventano addirittura sei in fila i risultati con il segno “X”, che vuol dire anche settimo risultato utile consecutivo e quindi altro passo in avanti verso la salvezza nonostante gli sforzi del Verona. Come spesso accaduto nel recente passato, anche all’Olimpico Grande Torino le scelte iniziali di Paulo Sousa ripagano.

Il nuovo esempio? L’impatto di Nicolussi Caviglia alla prima da titolare. Pronti via e il centrocampista scuola Juve risponde subito presente gettando le basi per il gol del vantaggio. Il suo break in mediana al 9’ consente infatti a Piatek di fare la sponda per Vilhena che dal limite dell’area di rigore batte Milinkovic Savic con un perfetto piatto sinistro sul palo lontano. Ma è l’atteggiamento di tutta la Salernitana a fare la differenza, quello stesso atteggiamento che nell’era Sousa ha permesso ai granata di alzare praticamente un muro davanti alla propria porta. Fatta eccezione per la traversa involontaria colpita da Gyomber al 36’ sul cross di Radonjic (unico del Toro propositivo), nel corso del primo tempo nella propria area di rigore non viene praticamente concesso lo spazio neppure per l’ingresso di uno spillo. Ma se in difesa tutto funziona nel verso giusto, in attacco invece come da copione Dia e compagni sono pericolosi solo a tratti.

Kastanos spreca nel finale: all’azione del gol, infatti, bisogna aggiungere soltanto il palo colpito da Candreva al 15’ con un diagonale sul quale Piatek non riesce a intervenire beffando così Milinkovic Savic. Ma è l’intero pomeriggio torinese a non regalare grandi sussulti. Anche quando il Torino prova a cambiare marcia la Salernitana è brava a non farsi buttare fuori di strada. Neppure dopo le difficoltà di inizio riprese, che valgono però alla squadra di Juric il pareggio. Il merito è del duo Miranchuk-Sanabria, con il primo che inventa un assist al bacio e il secondo che lo trasforma in gol facendo felici i fantallenatori. Ma come detto il cambio del punteggio non incide sulla solidità dei granata. Per niente.

Fatta eccezione per la parata di Ochoa al 79’ su Radonjic, la Salernitana riesce a non far crollare l’ormai famoso muro difensivo. Anzi all’83’ ha anche la grande occasione per rimettere la testa avanti, ma Kastanos spreca una clamorosa chance dall’interno dell’area piccola di rigore. Tre punti, quindi, soltanto assaporati, ma che non rendono amaro il sapore del pareggio conquistato con merito in casa del Toro.