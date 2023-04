Dove pende la bilancia dopo l'1-1 in Piemonte? Più forte la soddisfazione per il settimo risultato utile inanellato o stavolta lo è di più la delusione per non aver dato seguito al vantaggio acquisito? Per Paulo Sousa «la salvezza è più vicina, mancano sempre meno partite, ci manca qualche punto che meritavamo ma dobbiamo fare qualcosa in più per arrivare alle vittorie. Alla fine per il risultato si può essere contenti, è un pareggio fuori casa contro una squadra costruita per andare in Europa». Poi ci sono i tanti «però» della Salernitana.



Nella sala stampa dell'Olimpico-Grande Torino si tocca con mano il rammarico del trainer: «Ci è mancata diverse volte l'ultima giocata soprattutto dopo il gol dell'1-0. Abbiamo preso il palo e poi più nulla. Questa squadra non crede nei suoi mezzi, se va in vantaggio abbassa ritmi e intensità, concede iniziativa all'avversario e gli dà possibilità di muoversi alle spalle della linea di centrocampo». Era accaduto già a La Spezia nella precedente trasferta, quando il cavalluccio aveva legittimato il predominio passando avanti prima dell'intervallo e rientrando scarico nella ripresa. Stavolta il gol a freddo non ha migliorato la gestione del risultato. «Abbiamo atteso troppo concedendo pian piano triangolazioni ed uno contro uno a una squadra forte. Eravamo entrati benissimo in partita e potevamo continuare in quel modo, però dopo il vantaggio ci siamo abbassati. Ci è mancata determinazione e cattiveria agonistica per vincere ha ammonito Sousa Di contro abbiamo fatto benissimo sui duelli individuali: il Toro in tutti i reparti è più forte e ce la siamo giocata con generosità. Prima di subire il pareggio stavo per cambiare, alla fine ho effettuato lo stesso le tre sostituzioni (Bonazzoli, Troost-Ekong e Bohinen, nda) che secondo me ci hanno fatto rientrare in partita. Contro una squadra tecnica come quella di Juric era importante avere ricambi freschi soprattutto a metà campo. L'ingresso di Emil si è visto, ha preso in mano la squadra e ha aggredito lo spazio, è stato propositivo. Dobbiamo continuare a crescere e sapere che possiamo portare avanti con continuità una strategia di partita per 90' senza pause». Altri nei per l'allenatore: «La fascia di Radonjic ci ha fatto soffrire. Dico sempre che l'unico modo di difendere bene è attaccare meglio. Lo avevamo fatto nei secondi 45' contro l'Inter mettendo grande intelligenza tattica in campo. La prossima? Siamo lì e dobbiamo già pensare a recuperare bene perché il Sassuolo sarà avversario difficile e diverso dal Torino. Giocheremo in casa con i nostri tifosi che sono stati ancora una volta straordinari e vanno ringraziati per la spinta che danno anche in trasferta».

APPROFONDIMENTI Torino-Salernitana 1-1, buon pari per Sousa e settimo risultato utile consecutivo Ciro Immobile e l'incidente con il tram: «Ho temuto per le mie figlie, siamo salvi per miracolo»

Prima di congedarsi il portoghese chiude con signorilità la polemica a distanza con Allegri. In un'intervista pre Juventus-Sporting Lisbona aveva giudicato le due squadre pendendo verso i biancoverdi ma il collega toscano se l'era presa («Poco carino giudicare i colleghi, forse c'è chi pensa di gestire due squadre»). Ieri Sousa ha tolto il cappello: «Esprimo opinioni, ho passione e personalità, credo di non essere banale quando parlo di calcio ma nello stesso tempo sono sempre educato. Max se l'è presa e posso solo chiedergli scusa se gli ho mancato di rispetto».

A proposito di colleghi, Juric si presenta inviperito in sala stampa: «Abbiamo massacrato la Salernitana, il secondo tempo è stato un continuo tiro in porta, abbiamo avuto la meglio sul possesso palla. Dopo il primo quarto d'ora è stato un monologo. Certamente l'ippocampo è più tosto dell'andata e non c'è paragone. Con Gyomber dietro ha uno spessore differente. Abbiamo fatto tanto e meritavamo di vincere anche se non in maniera netta come all'andata, quando buttammo via dei punti clamorosi. Le occasioni sono state tante contro una squadra che non perde da sette turni, abbiamo commesso solo una leggerezza, l'ennesima palla persa su fallo laterale. I fischi della nostra curva? Sono andati via Belotti, Bremer, Mandragora, Lukic e Pobega ma abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso. Penso che i ragazzi meritino altro. A Monza, Udine e Bologna fanno festa, i miei prendono insulti. Noi siamo il Toro e dovevamo lavorare meglio, Cairo ha speso e siamo tutti in dovere di fare di più per accontentare la piazza».