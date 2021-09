Torino-Salernitana live dalle 15: Ribery parte dalla panchina

Sfida tra granata allo stadio Olimpico Grande Torino dove i padroni di casa ospitano la Salernitana che negli ultimi giorni di mercato ha messo a segno il colpo Ribery. Due squadre ferme a zero punti in classifica dopo le prime due giornate e che cercano il primo risultato positivo della stagione.

Una statistica strizza l'occhio al Torino: negli unici due precedenti in A, nella stagione 1947/48, i piemontesi hanno vinto entrambe le sfide contro i granata di Arechi che nel massimo campionato italiano hanno fatto registrare un solo successo in trasferta in tutta la loro storia.

Torino (3-4-2-1)

32 Milinkovic-Savic; 6 Zima, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 38 Mandragora, 15 Ansaldi; 77 Linetty, 11 Pjaca; 19 Sanabria.

A disposizione: 1 Berisha, 89 Gemello, 4 Pobega, 8 Baselli, 14 Brekalo, 22 Praet, 26 Djidji, 27 Vojvoda, 34 Aina, 70 Warming, 88 Rincon, 99 Buongiorno. All. Juric.

Salernitana (3-5-2)

72 Belec; 23 Gyomber, 6 Strandberg, 31 Gagliolo; 24 Kechrida, 2 M. Coulibaly, 14 Di Tacchio, 22 Obi, 3 Ruggeri; 9 Bonazzoli, 25 Simy.

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Russo, 7 Ribery, 8 Schiavone, 11 Djuric, 18 L. Coulibaly, 19 Ranieri, 20 Kastanos, 21 Zortea, 26 Bogdan, 33 Delli Carri, 63 Vergana. All. Castori.

Arbitro: Aureliano di Bologna.