Torino-Salernitana, Paulo Sousa suona la carica: «Sarà dura, ma ci crediamo»

La salvezza si avvicina ma i pericoli sono sempre dietro l'angolo, vietato quindi fermarsi. Lo sa bene Paulo Sousa che domani in casa del Torino si aspetta da parte della sua Salernitana: «Sarà difficile battere il Toro, ma ci crediamo. Dobbiamo tenere alta l’intensità, riuscire a portare via gli avversari, creare spazi e arrivare al terzo uomo che possa fare la differenza. La resistenza fisica e la velocità negli spostamenti dovrà essere uguale a quella degli avversari. Sfideremo una delle squadre più intensa del torneo, basata sull’organizzazione difensiva», ha detto alla vigilia il tecnico portoghese nel corso della conferenza stampa pre gara.

Per la gara di domani mancherà lo squalificato Coulibaly oltre agli infortunati Fazio e Crnigoj: «Le due punte? Se ho una squadra che ha capacità di avere controllo del palleggio io giocherei sempre con un giocatore che nell’ultimo terzo possa esprimersi con la qualità di Bonazzoli. Vorrei tanto, però le caratteristiche della nostra rosa non mi permettono di fare determinate scelte - sempre Sousa durante la conferenza - Come sto dopo l'influenza? Bene, sono pronto per andare in panchina. Il rinnovo? Sono pronto anche da questo punto di vista, dobbiamo spingere il presidente (sorride, nda)».