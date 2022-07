Salernitana, una vittoria e un ko contro l'Adana nel trofeo Iervolino

Il primo trofeo Angelo Iervolino, davanti ad appena 5.950 tifosi, lo alza l’Adana Demirspor che costringe la Salernitana e la Reggina rispettivamente al secondo e al terzo posto. A prescindere, però, dal risultato finale, la serata dell’Arechi regala davvero poche emozioni. Ma anche pochi spunti positivi per i granata. A condizionare il triangolare ci sono le innumerevoli assenze che con le quali deve continuare a convivere Nicola che nella gara d’esordio contro i turchi (1-3) si affida comunque ai pochi titolari a disposizione: Fazio e Pirola in difesa, Bohinen e Lassana Coulibaly a centrocampo, il duo Bonazzoli-Botheim in attacco. Ma come accaduto nell’ultima gara disputata all’Arechi nella scorsa stagione, quella contro l’Udinese, anche alla prima di quella attuale la Salernitana sembra praticamente non scendere in campo. Almeno in avvio. Tempo 60 secondi e Onyekuru approfitta di un buco sulla corsia di sinistra per battere senza problemi Sepe. Altri cinque minuti e accade praticamente la stessa cosa dal lato opposto con Assombalonga che chiude già la pratica. Poi al 17’ arriva anche il terzo gol con il bel tiro a giro di Belhanda. L’unica gioia ai tifosi granata la regala al 36’ Bonazzoli, a segno dopo un doppio clamoroso liscio dei difensori dell’Adana in area di rigore. Dopodiché proprio allo scadere ecco un'inaspettata rissa che dura diversi minuti e che porta alle espulsioni di Fazio e Coulibaly da una parte e Akaydin e Rodrigues dall’altra.

Una Salernitana completamente rivoluzionata rispetto ai primi 45 del trofeo, ma anche con uno spirito battagliero decisamente differente è quella che scende invece in campo contro la Reggina di Inzaghi (1-0), una Salernitana che fatta eccezione per Ribéry e Valencia e imbottita di calciatori con le valigie pronte (Veseli, Kechrida, Sy). Tra i possibili partenti c’è anche Kristoffersen che intanto, però, continua a segnare. Dopo le reti in ritiro, ecco anche quella all’Arechi. E che rete. Tutto nasce da un brillante colpo di tacco di Ribéry per l’attaccante che prima supera di forza un difensore e poi dribbla Colombi appoggiando così facilmente in porta. Basta il gol di Kristoffersen, insieme al rigore parato da Micai al 29’ su Montalto, alla Salernitana per battere la Reggina (i calabresi all’esordio avevano battuto 1-0 i turchi) ma non per arrivare sul gradino più alto del podio.